"КАМАЗ": Вильягра нарушил правила на 12-м этапе "Дакара"

Российская команда "КАМАЗ" обратила внимание спортивных комиссаров ралли-марафона "Дакар-2018" на действия аргентинского экипажа Федерико Вильягры на "Ивеко" во время 12-го этапа соревнований. Отмечается, что аргентинец нарушил правила, дозаправившись с технического экипажа в "зоне нейтрализации".

"Вильягра имел проблемы с электроникой на своей машине, а также останавливался для замены колеса. То ли просчет по незнанию, то ли намеренное решение, но аргентинец сегодня заправлялся с технички в "зоне нейтрализации", что запрещено регламентом соревнований. Преимущество получено нелегитимным образом, так как заправленная наполовину машина аргентинца в первой половине дистанции была почти на полтонны легче и соответственно быстрее других грузовиков, взявших топлива со старта из расчета на весь маршрут. Посмотрим, как на это нарушение отреагируют спортивные комиссары гонки" - приводит ТАСС заявление клубной пресс-службы.

Напомним, что по итогам 12-го этапа Вильягра упустил лидерство, пропустив вперед экипаж россиянина Эдуарда Николаева на "КАМАЗе". Николаев опережает Вильягру всего на 1 секунду. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.