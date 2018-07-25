Центр Москвы перекроют 27 июля из-за ралли "Шелковый путь"

Власти Москвы перекроют площадь Васильевский Спуск и участок улицы Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади в Москве 27 июля на время финиша ралли "Шелковый путь", сообщается на сайте столичной мэрии.

Участок Ильинки закроют с 15.30 до 22.00; Васильевский спуск – с 16.00 до 23.00.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединятся автомобили российского чемпионата по ралли-рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область, а также через Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади.