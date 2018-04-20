Волков сообщил UFC о готовности выйти на замену в бою Миочич - Кормье

Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова Иван Банников сообщил, что его клиент, если понадобится, готов выйти на замену в поединке за титул UFC в полутяжелом весе между Стипе Миочич и Даниэлем Кормье. Бой между двумя американцами должен состояться в Лас-Вегасе 7 июля.

- Саша готов выйти в случае возникновения подобной ситуации, - цитирует ТАСС Банникова. - Об этом уведомлено руководство UFC. Нам нужен титул.

Напомним, Волков провел в UFC 4 боя, одержав 4 победы (2 - досрочно). В общей сложности на его счету 30 побед и 6 поражений в ММА.