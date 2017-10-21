Никита Крылов поддержал тактику Шлеменко в бою с Мусаси

Российский боец UFC Никита Крылов поддержал решение Александра Шлеменко применить агрессивную тактику в бою турнира Bellator 185 против Гегарда Мусаси. Шлеменко проиграл в трехраундовом поединке решением судей (28:29). Вердикт вызвал возмущенный свист болельщков.

"Спросил себя: обменял бы я победу над Лимой на три раунда плотной рубки с Густафссоном, где в третьем раунде я бы закидал его хайкиками и проиграл по очкам? Ответил себе на этот вопрос, и могу подтвердить, что Александр - молоток, с какой стороны ни посмотри", - написал Крылов на своей странице в Инстаграме.