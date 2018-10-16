Кирилл Сидельников – о бое Хабиб – Флойд: "Если бы они в футбол сыграли, то было бы 50 на 50! А так..."

Пятикратный чемпион России по боевому самбо Кирилл Сидельников поделился с "СЭ" мнением о возможном бое между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. В Инстаграме Мейвезер дал предварительное согласие на бой с Хабибом.

- Если будут биться по ММА, то у Флойда нет шансов, - отметил Сидельников. – С одной стороны, это может быть интересно, но с другой – все понимают, что Хабиб его полностью деклассирует в борьбе и свяжет его. Думаю, Флойду это неинтересно. Если по боксу будут биться, то тут тоже непросто. Хабиб все равно далеко. У него есть хороший удар, но для профессионального бокса этого не хватит. То же самое, что Конор дрался с Флойдом.

Считаю, что это говорится больше для пиара сейчас, нецелесообразно проводить бой между Флойдом и Хабибом. Если бы они дрались на определенных уровнях, тогда да. А тут в одной сфере Флойд лучше на порядок, в другой – Хабиб на порядок. Так что в зависимости от вида борьбы можно назвать победителя. Если бы они в футбол сыграли, то было бы 50 на 50! - сказал Сидельников. (Игорь Новиков)