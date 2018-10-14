Кирилл Сидельников: "Емельяненко подготовится к финалу, и победа снова останется за Россией"

Пятикратный чемпион России по боевому самбо и напарник Федора Емельяненко по тренировкам Кирилл Сидельников прокомментировал поединок россиянина с Чейлом Сонненом, в котором он нокаутом в первом раунде одержал победу и вышел в финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. В финале турнира легендарный россиянин встретится с Райаном Бейдером, который победил по очкам в полуфинале Мэтта Митриона. Бой пройдет 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе.

– Я еще перед боем говорил, что у Емельяненко осталась скорость, выносливость и до сих пор присутствует взрывной характер ведения боя. В данном поединке эти компоненты он показал, что и позволило одержать чистую и безоговорочную победу. Шансов у Чейла не было. Его уже ждет финальный бой (с Райаном Бейдером – Прим. "СЭ"). Уверен, что Федор как и всегда будет в хорошей форме и покажет высокий класс. Бейдер моложе, сильнее Соннена. Видно было по бою с Митрионом, что он немного другого уровня боец. Но можно не сомневаться, что Федор хорошо подготовиться к поединку и победа снова останется за Россией, – отметил Сидельников. (Арман Мкртчян)