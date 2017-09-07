Абэ хотел бы увидеть Путина в Японии на показательных выступлениях по дзюдо

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы увидеть Президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу в Японии на показательных выступлениях по дзюдо. Об этом глава японского правительства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Обратившись к сидящему в зале золотому медалисту Олимпийских Игр по дзюдо Ясухиро Ямасьте, Абэ предложил ему пригласить Путина и Баттулгу, которые являются обладателями черных поясов по дзюдо, в Японию для участия в показательных выступлениях.

- Ямасита-сан, не могли бы Вы пригласить двух президентов - черных поясов в Японию по линии Японской федерации дзюдо? Тогда господин Ямасита и два президента могли бы показать нам тренировочные схватки, - приводит ТАСС слова Абэ. - Конечно, я позволю себе лишь тихо наблюдать за схватками, так как не хочу получить травму.