Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров

Малавиец Айзек Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров и считает их серьезными соперниками.

«Я не могу сказать, что опасаюсь кого-то, они все очень серьезные противники. Все русские, с которыми я бился — хорошие бойцы, у каждого из них свой стиль борьбы. Некоторые из них очень проворные и быстрые, другие больше концентрировались на силе. Я у них многому научился», — приводит слова Чилембы РЕН ТВ.

Своим самым серьезным противником на ринге он назвал Сергея Ковалева.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против Чилембы.