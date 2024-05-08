Елисеева переизбрали на пост главы Европейской федерации самбо

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев переизбран на пост главы Европейской федерации самбо.

О решении объявили 8 мая на конгрессе Европейской федерации самбо в Нови-Саде (Сербия).

«Хочу вас всех поблагодарить за поддержку, надеюсь, с новым составом исполкома мы придем к новым вершинам. Следующие четыре года станут прорывными для развития самбо в Европе благодаря нашим общим усилиям», — приводит слова Елисеева ТАСС.

Елисеев является президентом Европейской федерации самбо с 2004 года.