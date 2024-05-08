Чилемба показал кадры тренировки перед боем с Папиным

Малавийский боец Айзек Чилемба показал кадры тренировки перед поединком с россиянином Алексеем Папиным.

На кадрах видно, как Чилемба выполняет силовую тренировку. Он передвигает по траве от одного края до другого железную установку, на которой находятся блины для штанги.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.