Тарасов заявил, что Дацик покажет себя во всей красе в бою с Тернером

Чемпион по рукопашному бою и самбо Артем Тарасов заявил, что российский боец Вячеслав Дацик покажет себя во всей красе в бою с ирландцем Шоном Тернером.

«Ну что друзья, очередной вечер бокса. Супербои для разной публики, потому что дерется Дацик против Шона Тернера. Я уверен, что этот бой будет очень крутым, потому что спортсмены очень заряженные. Что касается Дацика, у него была небольшая травма руки, но как он говорит, сейчас ее полностью залечил и готов по полной «надрать задницу» Шону Тернеру», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

По его словам, у Дацика отменился бой с Александром Емельяненко, поэтому в поединке с ирландским спортсменом он покажет себя во всей красе.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с ирландцем Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы.