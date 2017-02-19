Сборная России заняла пятое место в командных соревнованиях на КМ

Сборная Германии выиграла командные соревнования на Кубке мира в Пхенчхане. Второй стала австрийская команда, а замкнула тройку Латвия. Сборная России расположилась лишь на 5-й позиции.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия (Гайзенбергер, Лангенхан, Эггерт/Бенеккен) - 2.29,119

2. Австрия (Платцер, Киндль, Пенц/Фишлер) - 2.29,550

3. Латвия (Зирне, К. Апарйодс, А. Сикс/Ю. Сикс) - 2.29,612

5. РОССИЯ (ИВАНОВА, ПАВЛИЧЕНКО, ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ)- 2.30,325