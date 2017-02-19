15:02 | САНИ

Сборная России заняла пятое место в командных соревнованиях на КМ

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Сборная Германии выиграла командные соревнования на Кубке мира в Пхенчхане. Второй стала австрийская команда, а замкнула тройку Латвия. Сборная России расположилась лишь на 5-й позиции.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия (Гайзенбергер, Лангенхан, Эггерт/Бенеккен) - 2.29,119

2. Австрия (Платцер, Киндль, Пенц/Фишлер) - 2.29,550

3. Латвия (Зирне, К. Апарйодс, А. Сикс/Ю. Сикс) - 2.29,612

5. РОССИЯ (ИВАНОВА, ПАВЛИЧЕНКО, ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ)- 2.30,325

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/luge/worldcup/2016-2017/events/1879_202_2/

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