Российские саночники выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы. В активе россиян три золотых награды и одна бронзовая. Семен Павличенко выиграл состязания у мужчин, Татьяна Иванова - у женщин. Еще одно золото россияне взяли в командных соревнованиях, где, помимо Павличенко и Ивановой, выступил дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов. Бронзу завоевал Роман Репилов в мужских "одиночках".

Единственная дисциплина, в которой России не удалось победить - состязания двоек, которые выиграли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

Напомним, что Татьяна Иванова на основании нарушений антидопинговых правил была пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах.