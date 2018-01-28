Пожизненно отстраненная МОК Татьяна Иванова выиграла спринт на чемпионате Европы

Саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Латвии. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер, на третьей строчке – Кендия Апариоде из Латвии.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Спринт

1. ИВАНОВА (Россия) - 30,998

2. Гайзенбергер (Германия) - 31,003

3. Апариоде (Латвия) - 31,111

4. Айтбергер (Германия) - 31,136

5. Зирне (Латвия) - 31,187

6. Бритчер (США) - 31,204