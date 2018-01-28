14:22 | САНИ

Пожизненно отстраненная МОК Татьяна Иванова выиграла спринт на чемпионате Европы

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Саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Латвии. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер, на третьей строчке – Кендия Апариоде из Латвии.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Спринт

1. ИВАНОВА (Россия) - 30,998

2. Гайзенбергер (Германия) - 31,003

3. Апариоде (Латвия) - 31,111

4. Айтбергер (Германия) - 31,136

5. Зирне (Латвия) - 31,187

6. Бритчер (США) - 31,204

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КОММЕНТАРИИ (7)
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КоньМорозаНеБоится

механик39,дичь тупая,ты наркоман или попугай?)))

17:13

КоньМорозаНеБоится

Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами.

17:13

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

16:45

zeromanj

Ценность ОИ без участия сильнейших = 0. Спроси у чмоика, он же Бней Иегуда)

15:54

zeromanj

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Первенство евро==первенство хутора?) Неплохо тебя штырит...

15:53

жек

Да этот турнир теперь покруче англо-пиндосской лимпиады!

14:34

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Да кому теперь интересна ""сбитая гусыня""??? Пусть ТЕПЕРЬ на первенство евро==россии==области==хутора выступает....

14:31