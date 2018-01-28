Пожизненно отстраненная МОК Татьяна Иванова выиграла спринт на чемпионате Европы

Саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на чемпионате Европы, который проходит в Латвии. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер, на третьей строчке – Кендия Апариоде из Латвии.
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Женщины
Спринт
1. ИВАНОВА (Россия) - 30,998
2. Гайзенбергер (Германия) - 31,003
3. Апариоде (Латвия) - 31,111
4. Айтбергер (Германия) - 31,136
5. Зирне (Латвия) - 31,187
6. Бритчер (США) - 31,204
КоньМорозаНеБоится
механик39,дичь тупая,ты наркоман или попугай?)))
17:13
КоньМорозаНеБоится
Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами.
17:13
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
16:45
zeromanj
Ценность ОИ без участия сильнейших = 0. Спроси у чмоика, он же Бней Иегуда)
15:54
zeromanj
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Первенство евро==первенство хутора?) Неплохо тебя штырит...
15:53
жек
Да этот турнир теперь покруче англо-пиндосской лимпиады!
14:34
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Да кому теперь интересна ""сбитая гусыня""??? Пусть ТЕПЕРЬ на первенство евро==россии==области==хутора выступает....
14:31