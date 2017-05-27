Плайкнер продолжит консультировать сборную России, Перетягин вошел в тренерский штаб

Бывший главный тренер сборной России Вальтер Плайкнер продолжит работать консультантом национальной команды в олимпийском сезоне. Он возглавлял сборную с лета 2013 по март 2015 года, впоследствии сотрудничал с ней на правах консультанта. Также в штаб сборной вошел Александр Перетягин, завершивший карьеру в прошлом году из-за травмы.

- Тренер Плайкнер будет продолжать консультировать команду и в следующем сезоне, - цитирует ТАСС главного тренера сборной России Альберта Демченко. - Перетягин станет специалистом по подготовке инвентаря и будет работать с саночниками-одиночниками. К сожалению, как я уже говорил ранее, из-за череды серьезных травм Александру было бы очень сложно вернуться в прежнюю форму, поэтому он ответил согласием на мое предложение войти в штаб национальной команды.