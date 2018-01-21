Павличенко выиграл этап Кубка мира в Лиллехаммере в спринте

Россиянин Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в Лиллехаммере в спринте. Он показал результат 31,943 балла.

Второе место занял австриец Вольфганг Киндль, третьим финишировал итальянец Доминик Фишналлер.

Павличенко идет третьим в общем зачете Кубка мира, Репилов – четвертым.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 31,943

2. Киндль (Австрия) – 32,020

3. Д. Фишналлер (Италия) – 32,042

4. РЕПИЛОВ (Россия) – 32,141

5. Нинис (Словакия) – 32,176

6. К. Фишналлер (Италия) – 32,191

10. ФЕДОРОВ (Россия) – 32,287

12. АРАВИН (Россия) – 32,322