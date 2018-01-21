Павличенко выиграл этап Кубка мира в Лиллехаммере в спринте

Россиянин Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в Лиллехаммере в спринте. Он показал результат 31,943 балла.
Второе место занял австриец Вольфганг Киндль, третьим финишировал итальянец Доминик Фишналлер.
Павличенко идет третьим в общем зачете Кубка мира, Репилов – четвертым.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 31,943
2. Киндль (Австрия) – 32,020
3. Д. Фишналлер (Италия) – 32,042
4. РЕПИЛОВ (Россия) – 32,141
5. Нинис (Словакия) – 32,176
6. К. Фишналлер (Италия) – 32,191
10. ФЕДОРОВ (Россия) – 32,287
12. АРАВИН (Россия) – 32,322