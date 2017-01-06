Павличенко повторил достижение Демченко

Семен Павличенко стал победителем чемпиона Европы, проходящего в немецком Кенигзее. 25-летний спортсмен во второй раз выиграл первенство континента и повторил достижение Альберта Демченко, который становился лучшим в Европе в 2006 и 2010 годах. Еще одно золото чемпионата Старого света приносил нашей стране Сергей Данилин в 1986 году. У женщин чемпионками становились Вера Зозуля (1976), Татьяна Иванова (2010, 2012) и Наталья Хорева (2014), в парах побеждали Евгений Белоусов и Александр Беляков (1986). (Кирилл БУРДАКОВ)