Павличенко - чемпион Европы

Россиянин Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в немецком Кенигзее, в рамках которого проводился чемпионат Европы. 25-летний спросмен стал двукратным чемпионом Европы. Роман Репилов продемонстрировал 5-й результат.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Одиночка

1. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.38,363 (49,245 + 49,118)

2. Палик (Германия) – 1.38,611 (49,301 + 49,310)

3. Киндль (Австрия) – 1.38,823 (49,429 + 49,394)

4. Лох (Германия) – 1.38,888 (49,572 + 49,316)

5. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.38,905 (49,508 + 49,397)

6. Д. Фишналлер (Италия) – 1.39,169 (49,576 + 49,593)

7. ФЕДОРОВ (Россия) – 1.39,184 (49,695 + 49,489)

18. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) – 1.39,802 (49,933 + 49,869)

28. АРАВИН (Россия) – 1.40,946 (50,887 + 50,059)