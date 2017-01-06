Павличенко - чемпион Европы

Россиянин Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в немецком Кенигзее, в рамках которого проводился чемпионат Европы. 25-летний спросмен стал двукратным чемпионом Европы. Роман Репилов продемонстрировал 5-й результат.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Мужчины
Одиночка
1. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.38,363 (49,245 + 49,118)
2. Палик (Германия) – 1.38,611 (49,301 + 49,310)
3. Киндль (Австрия) – 1.38,823 (49,429 + 49,394)
4. Лох (Германия) – 1.38,888 (49,572 + 49,316)
5. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.38,905 (49,508 + 49,397)
6. Д. Фишналлер (Италия) – 1.39,169 (49,576 + 49,593)
7. ФЕДОРОВ (Россия) – 1.39,184 (49,695 + 49,489)
18. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) – 1.39,802 (49,933 + 49,869)
28. АРАВИН (Россия) – 1.40,946 (50,887 + 50,059)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/luge/worldcup/2016-2017/events/1876_193_0/