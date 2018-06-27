16:08 | САНИ

Наталья Гарт: "Родченкову нужна медицинская помощь"

Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала информацию о попытке самоубийства Григорием Родченковым.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ или человек, который выдает себя за него.Родченков попытался покончить с собой. Снова

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков на прошлой неделе снова попытался покончить с собой. 

- Если жизнь дана нужно ее жить полностью, это я в целом, - сказала Гарт. - А что касается Родченкова, я очень удивлена этой новостью. Хотя я слушала, что у него и раньше было нечто похожее в жизни. Ему необходима медицинская помощь, раз попытки самоубийства повторяются.

Трудно предположить с чем это может быть связано и что в голове у человека, который столько напридумывал про российский спорт и не только. (Михаил ПОТАПОВ)

К комментариям
0
Материалы других СМИ