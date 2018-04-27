Наталия Гарт: "Родченков облил всех грязью ради самопиара"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала слова информатора ВАДА Григория Родченкова. Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории не смог на слушаниях CAS подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы.

- Я в январе была на заседании CAS и видела, что Родченков не смог представить ни одного доказательства вины наших спортсменов, - приводит "Р-Спорт" слова Гарт. - Сейчас мы проводим консультации с адвокатами, чтобы решить, в каком направлении двигаться дальше. Родченков своими бездоказательными заявлениями, видимо, решил пропиариться на весь мир, облив грязью всех спортсменов, которые потом и кровью завоевывали свое честное имя.

И он опорочил спортсменов, тренеров и многих сотрудников министерства спорта России, которые всю жизнь поднимали спорт в стране. И Олимпиада в Сочи показала, на какой высокий уровень вышел наш спорт за счет огромной работы. Тысячи людей были во всем задействованы, и вдруг один непонятный человек начинает нести какой-то бред. И все в мире его так внимательно слушают. Это печально.

Напомним, Родченков в частности заявил, что никогда не распространял среди спортсменов "коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.