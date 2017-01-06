Наталия Гарт: "Медали, выигранные на немецких трассах, дорогого стоят"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что сборная России показала отличный результат на завершившемся в пятницу в немецком Кенигзее чемпионате Европы. По итогам турнира в активе сборной по одной золотой и серебряной награде. В пятницу золото в заездах саней-одиночек победу одержал Семен Павличенко, днем ранее Татьяна Иванова завоевала серебро в женских состязаниях.

– Медали, выигранные на немецких трассах, дорогого стоят, – цитирует ТАСС Гарт. – Добыть их, сражаясь с хозяевами, которые досконально изучили желоб в том же Кенигзее, очень сложно. Поэтому я ставлю своим спортсменам за прошедший чемпионат Европы только отличную оценку. Они большие молодцы.

Упущенная медаль в командной эстафете? Ничего страшного не произошло. Главным стартом сезона является чемпионат мира, на котором мы постараемся выступить еще успешнее.