19:03 | САНИ

Наталия Гарт: "Медали, выигранные на немецких трассах, дорогого стоят"

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что сборная России показала отличный результат на завершившемся в пятницу в немецком Кенигзее чемпионате Европы. По итогам турнира в активе сборной по одной золотой и серебряной награде. В пятницу золото в заездах саней-одиночек победу одержал Семен Павличенко, днем ранее Татьяна Иванова завоевала серебро в женских состязаниях.

– Медали, выигранные на немецких трассах, дорогого стоят, – цитирует ТАСС Гарт. – Добыть их, сражаясь с хозяевами, которые досконально изучили желоб в том же Кенигзее, очень сложно. Поэтому я ставлю своим спортсменам за прошедший чемпионат Европы только отличную оценку. Они большие молодцы.

Упущенная медаль в командной эстафете? Ничего страшного не произошло. Главным стартом сезона является чемпионат мира, на котором мы постараемся выступить еще успешнее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3924691

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