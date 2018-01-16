Лох поедет на Олимпиаду-2018

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох вошел в состав сборной Германии на Игры-2018, сообщает официальный сайт Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

Помимо него, в Пхенчхане поедут саночники Йоханнес Людвиг, Анди Лангенхан, Татьяна Хюфнер, Натали Гайзенбергер, Дайана Эйтбергер, а также Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и Тони Эггерт/Саша Бенекен, выступающие в двойках.

Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде в Сочи Лох выиграл золото в одиночном зачете и в смешанной эстафете, в Ванкувере - только в одиночках.