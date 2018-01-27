Иванова выиграла чемпионат Европы в Латвии

Саночница Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы. Турнир является заключительным этапом Кубка мира и проходит в Латвии. Россиянка показала 1 минуту и 23,989 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,087 секунды), на третьей строчке – итальянка Сандра Робатчер (+0,371).

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. ИВАНОВА (Россия) - 1.23,989 (42,047 + 41,942)

2. Гайзенбергер (Германия) - 1.42,076 (42,064 + 42,012)

3. Робачер (Италия) - 1.24,360 (42,172 + 42,188)

4. Айтбергер (Германия) - 1.24,424 (42,324 + 42,190)

5. Апариоде (Латвия) - 1.24,473 (42,286 + 42,187)

6. Хэмлин (США) - 1.24,481 (42,344 + 42,137)