Иванова выиграла чемпионат Европы в Латвии

Саночница Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы. Турнир является заключительным этапом Кубка мира и проходит в Латвии. Россиянка показала 1 минуту и 23,989 секунды по сумме двух попыток.
Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,087 секунды), на третьей строчке – итальянка Сандра Робатчер (+0,371).
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Женщины
Одиночка
1. ИВАНОВА (Россия) - 1.23,989 (42,047 + 41,942)
2. Гайзенбергер (Германия) - 1.42,076 (42,064 + 42,012)
3. Робачер (Италия) - 1.24,360 (42,172 + 42,188)
4. Айтбергер (Германия) - 1.24,424 (42,324 + 42,190)
5. Апариоде (Латвия) - 1.24,473 (42,286 + 42,187)
6. Хэмлин (США) - 1.24,481 (42,344 + 42,137)
Алексей Д.
Бгг. Надо ж так по носу щёлкать. Съездила в CAS, приехала и победила)) Бьют их, бьют, а они все не сдаются никак
16:01