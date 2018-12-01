Гайзенбергер выиграла этап в Уистлере, Татьяна Иванова шестая

Четырехкратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер победила на этапе Кубка мира в Уистлере. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, занявшая шестое место.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Натали Гайзенбергер (Германия) - 1.16,904 (38,510 + 38,394)

2. Юлия Таубитц (Германия) - 1.17,195 (38,601 + 38,594)

3. Эмили Суини (США) - 1.17,321 (38,616 + 38,705)

4. Элиза Цауче (Латвия) - 1.17,353 (38,698 + 38,655)

4. Татьяна Хюфнер (Германия) - 1.17,353 (38,712 + 38,641)

6. Татьяна Иванова (Россия) - 1.17,393 (38,748 + 38,645)...

9. Екатерина Батурина (Россия) - 1.17,470 (38,746 + 38,724)...

14. Екатерина Катникова (Россия) - 1.17,678 (38,890 + 38,788)...

27. Виктория Демченко (Россия) - 1.18,159 (39,425 + 38,734)