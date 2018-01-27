Гарт планирует вновь баллотироваться в исполком Международной федерации санного спорта

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, которая в то же время является членом исполкома Международной федерации санного спорта (FIL), намерена продолжать работу в FIL. Она отметила, что летом планирует вновь баллотироваться в исполнительный комитет.

– Если у меня останутся силы и нервы после всех этих предолимпийских передряг, то я буду вновь баллотироваться в исполком Международной федерации, – цитирует ТАСС Гарт.

Отметим, что Гарт является членом исполкома с 2014 года.