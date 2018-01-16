Федерация санного спорта привлекла юриста из США для защиты интересов Демченко и Ивановой

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт выразила надежду, что слушания по делу саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой пройдут не позднее 25 января. Гарт также добавила, что для защиты саночников Федерация привлекла американского адвоката.

– Я лично каждый день общаюсь с адвокатами из компании Schellenberg Wittmer и держу все на контроле, – цитирует ТАСС Гарт. – Но мы также заинтересованы в том, чтобы ко всем нашим спортсменам был индивидуальный подход, и для защиты саночников мы привлекли американского адвоката. Юрист из США совместно со швейцарскими коллегами будет защищать только Демченко и Иванову.

Я очень надеюсь, что слушания пройдут не позднее 25 января. Мы будем просить CAS, чтобы нас заслушали пораньше, потому что Альберту и Татьяне нужно быть на чемпионате Европы, который пройдет в Латвии с 27 по 28 января.

Напомним, что дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх и лишении наград с Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иски в CAS. Слушания по ним пройдут в период с 22 по 31 января.