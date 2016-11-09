Альберт Демченко: "Задача на чемпионат мира – две медали"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко – о готовности команды к сезону.

– Какие задачи стоят перед саночниками в новом сезоне?

– Задачи все те же: бороться за высокие места в общем зачете Кубка мира, а также на чемпионатах Европы и мира.

– У всех свои "высокие места".

– Для нас это – первая тройка. На чемпионате мира в плане значатся две медали. Будем стремиться к этому.

– Он пройдет в австрийском Иглсе. На той трассе, к слову, вы стали четвертым на ЧМ-2007. Какие особенности у этого трека?

– Трасса очень сложная в том плане, что она очень простая. Мы не имеем на ней достаточного наката, поскольку осенью туда пробиться нереально – постоянно тренируются австрийцы и итальянцы. В последнее время выдающихся результатов мы там, к сожалению не показывали. Однако это не отменяет поставленных задач. (Владимир ИВАНОВ)

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