Альберт Демченко: "Россияне на всех этапах Кубка мира будут бороться за призовые места"

Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко поделился задачами команды на сезон-2018/19. Стартовый этап Кубка мира пройдет в австрийском Иглсе 24-25 ноября.

- Начинается первый послеолимпийский сезон, - цитирует "РИА Новости" Демченко. - И у нас нет конкретной цели, как в прошлом: успешно выступить только на Олимпиаде. Поэтому будем бороться за медали на всех этапах Кубка мира. И за успехи в общем зачете. А основные соревнования - чемпионат мира и чемпионат Европы. И на всех турнирах мы будем нацелены на максимальный результат, Перед нами всегда стоит задача выиграть как можно больше первых мест.

Мы будем бороться за попадание на призовые места. По крайней мере, я перед своей группой спортсменов четко поставил именно такие цели. Сказал ребятам, что в этом году мы немного меняем стратегию: не готовимся только к чемпионату мира, а стараемся как можно лучше выступить на каждом этапе Кубка мира. И будем выкладываться по максимуму.

Конкуренты у нас те же, что и в предыдущих сезонах. Это немцы, американцы, итальянцы, австрийцы, латвийцы. Соперников меньше не становится.