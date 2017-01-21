Чемпионат мира

11:18 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Юрис Савицкис: "Инициатором заявки Минска и Риги на ЧМ-2021 был Лукашенко"

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Член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что у совместной заявки Минска и Риги на чемпионат мира 2021 года хорошие шансы на победу, так как у городов есть опыт проведения турнира. В Латвии чемпионат проходил в 2006 году, где сборная России заняла третье место, а золото завоевала в Белоруссии в 2014 году.

– Я должен сказать, что главный инициатор и организатор совместной заявки является президент Белоруссии Александр Лукашенко, – цитирует "Р-Спорт" Савицкиса. – Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами. Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Белоруссии есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170121/1115205731.html

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