Владислав Третьяк: "Россия сможет победить сборную Канады"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что сборная России в четвертьфинале чемпионата мира-2018 сможет победить команду Канады. Он добавил, что подопечные Ильи Воробьева обыграют противника за счет дисциплины и большинства на льду.

– С канадцами будет серьезный матч, – цитирует ТАСС Третьяка. – Наши защитники смогут сдержать нападение во главе с Коннором Макдэвидом. Со шведами же смогли это сделать, а они не слабее канадцев. Мы сможем победить сборную Канады за счет дисциплины и игры в большинстве.

Игра России и Швеции всем понравилась, даже на совете Международной федерации хоккея все сказали, что такие матчи очень интересно смотреть. Ребята бились, и у них был шанс победить, но не сумели реализовать большинство. Была грубая игра шведских хоккеистов, которые много ошибались. Судьи очень хорошо отработали. Если бы сумели забить второй гол, когда играли в большинстве, то все могло быть по-другому. Был шанс победить сильную команду.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

Свежие новости о чемпионате мира по хоккею – здесь //

Чемпионат мира по хоккею-2018. Четвертьфинал. Россия – Канада и другие матчи