Владимир Ткачев: "Мозякин – уникальный игрок. Глупо думать иначе"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев рассказал об игре в одном звене с Сергеем Мозякиным в матчах чешского этапа Евротура. В данный момент национальная команда готовится к чемпионату мира-2017, который пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. На групповом турнире россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.

– Расскажите про Мозякина. Вы здорово с ним смотрелись на Чешских играх. Откуда такое взаимопонимание?

– Я бы не стал делать поспешные выводы, исходя из одной игры, – сказал Ткачев. – Мы просто стараемся выполнять свою работу, которую просят тренеры, и помогать друг другу. Я буду стараться не подвести партнеров.

– Мозякин – особенный игрок, на ваш взгляд, или любой тройкой можно добиться такой результативности?

– Добиться можно всего, если у человека есть желание и воля. Но Сергей – уникальный игрок. Глупо думать иначе.

– Но у вас с ним получались не просто результативные, а красивые комбинации с точки зрения хоккея. Вы с ним договаривались об этом?

– Просто нужно отдать Сереже шайбу, и он забьет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)