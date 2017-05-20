Виталий Мутко: "Вопрос о кредите доверия Знарку пока ставить не следует"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада (2:4) заявил, что вопрос о кредите доверия главному тренеру россиян Олегу Знарку ставить преждевременно. Сборная под руководством специалиста в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.
– Мы так вопрос пока не будем ставить (о доверии Знарку), кредит доверия у самой федерации. Еще идет турнир, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Нашей команде еще играть за третье место. Надо, чтобы парни собрались и все было нормально.
Есть кому оценить и работу тренера, и в целом посмотреть на ошибки. Сейчас мы увидели, что можем и что не можем. Есть вопросы, которые на профессиональном уровне должны все посмотреть. Они есть, но их должны рассмотреть профессионалы – федерация, эксперты. Сейчас ребят надо поддерживать.
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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170520/1120721775.html
Alexxi
у Канадцев зрения нет другого призового места кроме первого, а мы и бронзе, будем рады! а через 10 мес. олимпиада
19:41
rusfed 2.0
Нужно, как с Биллом, до Олимпиады дотянуть.
19:38
NF
Мутко, иди ты, литературно выражаясь, на...
19:37
marksan
Ещё как следует! Одинаковые ошибки в третьих периодах матчей с США и Канадой - это уже рецидив! А иргда вина ложится на тренера!
19:37
джoн
когда твой кредит доверия рассмотрим???
19:36
эстонский армеец
Пошло наведение "мути" от дяди Мутко. Ему самому скоро отгребать по полной за Кубок конфедераций и ЧМ по футболу.
19:36