Виталий Мутко: "Вопрос о кредите доверия Знарку пока ставить не следует"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада (2:4) заявил, что вопрос о кредите доверия главному тренеру россиян Олегу Знарку ставить преждевременно. Сборная под руководством специалиста в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

– Мы так вопрос пока не будем ставить (о доверии Знарку), кредит доверия у самой федерации. Еще идет турнир, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Нашей команде еще играть за третье место. Надо, чтобы парни собрались и все было нормально.

Есть кому оценить и работу тренера, и в целом посмотреть на ошибки. Сейчас мы увидели, что можем и что не можем. Есть вопросы, которые на профессиональном уровне должны все посмотреть. Они есть, но их должны рассмотреть профессионалы – федерация, эксперты. Сейчас ребят надо поддерживать.

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