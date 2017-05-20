Виталий Мутко: "Вопрос о кредите доверия Знарку пока ставить не следует". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виталий Мутко: "Вопрос о кредите доверия Знарку пока ставить не следует"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 РоссияКанада (2:4) заявил, что вопрос о кредите доверия главному тренеру россиян Олегу Знарку ставить преждевременно. Сборная под руководством специалиста в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

– Мы так вопрос пока не будем ставить (о доверии Знарку), кредит доверия у самой федерации. Еще идет турнир, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Нашей команде еще играть за третье место. Надо, чтобы парни собрались и все было нормально.

Есть кому оценить и работу тренера, и в целом посмотреть на ошибки. Сейчас мы увидели, что можем и что не можем. Есть вопросы, которые на профессиональном уровне должны все посмотреть. Они есть, но их должны рассмотреть профессионалы – федерация, эксперты. Сейчас ребят надо поддерживать.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Alexxi

у Канадцев зрения нет другого призового места кроме первого, а мы и бронзе, будем рады! а через 10 мес. олимпиада

19:41

rusfed 2.0

Нужно, как с Биллом, до Олимпиады дотянуть.

19:38

NF

Мутко, иди ты, литературно выражаясь, на...

19:37

marksan

Ещё как следует! Одинаковые ошибки в третьих периодах матчей с США и Канадой - это уже рецидив! А иргда вина ложится на тренера!

19:37

джoн

когда твой кредит доверия рассмотрим???

19:36

эстонский армеец

Пошло наведение "мути" от дяди Мутко. Ему самому скоро отгребать по полной за Кубок конфедераций и ЧМ по футболу.

19:36