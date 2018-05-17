Швейцария обыграла Финляндию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Швейцарии обыграла команду Финляндии (3:2) в 1/4 финала чемпионата мира.
В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Йоэль Вермин и Грегори Хофман. У финнов шайбы забрасывали Маркус Нутиваара и Микко Рантонен.
В полуфинале швейцарцы сыграют со сборной Канады, ранее обыгравшей команду России (5:4 ОТ).
Чемпионат мира
1/4 финала
Финляндия - Швейцария - 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Голы: Нутиваара - 3 (Койвисто, Рантанен), 7:01 - 1:0. Корви - 4 (Фиала, Нидеррайтер), 29:13 - 1:1. Вермин - 3 (Майер), 32:32 - 1:2. Хофманн - 3 (Мозер, Фора), 33:08 - 1:3. Рантанен - 5 (бол., Савинайнен, Ахо), 48:20 - 2:3.
Вратари: Сятери (58:31) - Дженони.
Штраф: 0 - 8.
Броски: 34 (13+10+11) - 27 (6+14+7).
Судьи: Ержабек, Рено.
17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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За Арсеналий с децтва!))
А швейцарцы мне ещё с Россией понравились.... Играли они лучше, класснее, техничнее русских... быстрее, современнее... там не помню уже что ... штанги или судейка... но не суть)
00:11
За Арсеналий с децтва!))
Канадский тренер редкостная деревенщина...)) Любому додигу ясно, что Макди надо ставить с Барзалом... закреативят на полную катушку!))
00:07
За Арсеналий с децтва!))
А я не удивлюсь если канадцы 2 лучших матча ещё только сыграют... и у них попрёт на всю катушку...)) Хотя все команды дойстойны.) И шведы не проиграли ни разу, и у амеров состав приличный, наверное самый сильный по именам.
00:01
бронепоезд
Thomas_Boy_ Фули мне твои вопросительные знаки? Я и своих с десяток наставлю. У меня "Питтсбург" до сих пор фаворит Кубка Стенли, еси чо. Потому что ты так сказал, а ты же все знаешь заранее. Ставить хату на США и Канаду или не ставить? 23:52----Ясень пень ставь,а вылет Питсбурга это фейк,но хату ставь Чмокину или на крайняк вилканёшь.
23:59 17 мая
NF
Смешно. Раздолбайский ЧМ...
23:55 17 мая
Thomas_Boy_
За Арсеналий с децтва!)) Шо там, кстати, с твоим прогнозом относительно Канады?)) Корректировки будуть?)) ____________ Не. Канада не выиграет этот ЧМ. Не заслужила.
23:53 17 мая
Thomas_Boy_
Фули мне твои вопросительные знаки? Я и своих с десяток наставлю. У меня "Питтсбург" до сих пор фаворит Кубка Стенли, еси чо. Потому что ты так сказал, а ты же все знаешь заранее. Ставить хату на США и Канаду или не ставить?
23:52 17 мая
За Арсеналий с децтва!))
Шо там, кстати, с твоим прогнозом относительно Канады?)) Корректировки будуть?))
23:50 17 мая
gippo
А говорили,что мы или канадцы финнов не прошли бы в любом случае в полуфинале. 7 команд в плове примерно равны по силам. Кому-то чуть больше повезло сегодня дальше пройти.
23:50 17 мая
За Арсеналий с децтва!))
Вопросительные знаки видишь?))
23:49 17 мая
Thomas_Boy_
Пойду поставлю бабло на финал США - Канада. Смока никогда не ошибается. Чемпионство "Спартака" в этом сезоне предсказал. Гуру, чо...
23:47 17 мая
За Арсеналий с децтва!))
Ну шо, финал Канада-США наклёвывается?)) Как я и говорил после матча открытия.)) Кейн против Макди?)
23:45 17 мая
За Арсеналий с децтва!))
Финны даже в этом матче при 3-2 ныряли и симулировали удаление...) хотя против финнов ничего не имею) Но Бог их наказал, кэнаки справедливо им предъявляли.)
23:44 17 мая
Thomas_Boy_
Финны еще не доросли до больших побед. Через два-три года будут рвать всех. А за швейцарцев очень рад, молодцы!
23:39 17 мая
Мимопроходящий
Платошкин Андрей, прошу простить, когда наши швейцаров 6:0 обыграли?
23:38 17 мая
skua
Еще дин пример как североамериканцы настраюиваются на групповой турнир. Унесли один и других и что ?
23:38 17 мая
fifa_guru
Финны научились америкосов выигрывать, а европейские команды - не научились?)
23:36 17 мая
Платошкин Андрей
Вот ЧМОКа отжигает. Выиграла бы Финляндия, написал бы на классе. Непримянул бы Россию опустить, мол проиграли третьему составу канадцев. А тут Фины обкакались, проиграли команде, которую Россия 6:0 обыграла))) Вот ЧМОКа, вот ведь простит*тка)))
23:35 17 мая
Andrewxyz
Просто красавцы швейцарцы. Красиво расписали фиников во втором периоде.
23:33 17 мая
За Арсеналий с децтва!))
Ахо-хо Ахо-хо Ахо-хо!)) Испужались реванша с кленовыми?)) Не зря вас кэнаки называли трусами!)) Ждём суперполуфинал Канада-Швейцария!)
23:31 17 мая