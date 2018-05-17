Чемпионат мира

23:26 17 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Швейцария обыграла Финляндию и вышла в полуфинал чемпионата мира

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Сборная Швейцарии обыграла команду Финляндии (3:2) в 1/4 финала чемпионата мира.

В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Йоэль Вермин и Грегори Хофман. У финнов шайбы забрасывали Маркус Нутиваара и Микко Рантонен.

В полуфинале швейцарцы сыграют со сборной Канады, ранее обыгравшей команду России (5:4 ОТ).

Чемпионат мира

1/4 финала

Финляндия - Швейцария - 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Нутиваара - 3 (Койвисто, Рантанен), 7:01 - 1:0. Корви - 4 (Фиала, Нидеррайтер), 29:13 - 1:1. Вермин - 3 (Майер), 32:32 - 1:2. Хофманн - 3 (Мозер, Фора), 33:08 - 1:3. Рантанен - 5 (бол., Савинайнен, Ахо), 48:20 - 2:3.

Вратари: Сятери (58:31) - Дженони.

Штраф: 0 - 8.

Броски: 34 (13+10+11) - 27 (6+14+7).

Судьи: Ержабек, Рено.

17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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За Арсеналий с децтва!))

А швейцарцы мне ещё с Россией понравились.... Играли они лучше, класснее, техничнее русских... быстрее, современнее... там не помню уже что ... штанги или судейка... но не суть)

00:11

За Арсеналий с децтва!))

Канадский тренер редкостная деревенщина...)) Любому додигу ясно, что Макди надо ставить с Барзалом... закреативят на полную катушку!))

00:07

За Арсеналий с децтва!))

А я не удивлюсь если канадцы 2 лучших матча ещё только сыграют... и у них попрёт на всю катушку...)) Хотя все команды дойстойны.) И шведы не проиграли ни разу, и у амеров состав приличный, наверное самый сильный по именам.

00:01

бронепоезд

Thomas_Boy_ Фули мне твои вопросительные знаки? Я и своих с десяток наставлю. У меня "Питтсбург" до сих пор фаворит Кубка Стенли, еси чо. Потому что ты так сказал, а ты же все знаешь заранее. Ставить хату на США и Канаду или не ставить? 23:52----Ясень пень ставь,а вылет Питсбурга это фейк,но хату ставь Чмокину или на крайняк вилканёшь.

23:59 17 мая

NF

Смешно. Раздолбайский ЧМ...

23:55 17 мая

Thomas_Boy_

За Арсеналий с децтва!)) Шо там, кстати, с твоим прогнозом относительно Канады?)) Корректировки будуть?)) ____________ Не. Канада не выиграет этот ЧМ. Не заслужила.

23:53 17 мая

Thomas_Boy_

Фули мне твои вопросительные знаки? Я и своих с десяток наставлю. У меня "Питтсбург" до сих пор фаворит Кубка Стенли, еси чо. Потому что ты так сказал, а ты же все знаешь заранее. Ставить хату на США и Канаду или не ставить?

23:52 17 мая

За Арсеналий с децтва!))

Шо там, кстати, с твоим прогнозом относительно Канады?)) Корректировки будуть?))

23:50 17 мая

gippo

А говорили,что мы или канадцы финнов не прошли бы в любом случае в полуфинале. 7 команд в плове примерно равны по силам. Кому-то чуть больше повезло сегодня дальше пройти.

23:50 17 мая

За Арсеналий с децтва!))

Вопросительные знаки видишь?))

23:49 17 мая

Thomas_Boy_

Пойду поставлю бабло на финал США - Канада. Смока никогда не ошибается. Чемпионство "Спартака" в этом сезоне предсказал. Гуру, чо...

23:47 17 мая

За Арсеналий с децтва!))

Ну шо, финал Канада-США наклёвывается?)) Как я и говорил после матча открытия.)) Кейн против Макди?)

23:45 17 мая

За Арсеналий с децтва!))

Финны даже в этом матче при 3-2 ныряли и симулировали удаление...) хотя против финнов ничего не имею) Но Бог их наказал, кэнаки справедливо им предъявляли.)

23:44 17 мая

Thomas_Boy_

Финны еще не доросли до больших побед. Через два-три года будут рвать всех. А за швейцарцев очень рад, молодцы!

23:39 17 мая

Мимопроходящий

Платошкин Андрей, прошу простить, когда наши швейцаров 6:0 обыграли?

23:38 17 мая

skua

Еще дин пример как североамериканцы настраюиваются на групповой турнир. Унесли один и других и что ?

23:38 17 мая

fifa_guru

Финны научились америкосов выигрывать, а европейские команды - не научились?)

23:36 17 мая

Платошкин Андрей

Вот ЧМОКа отжигает. Выиграла бы Финляндия, написал бы на классе. Непримянул бы Россию опустить, мол проиграли третьему составу канадцев. А тут Фины обкакались, проиграли команде, которую Россия 6:0 обыграла))) Вот ЧМОКа, вот ведь простит*тка)))

23:35 17 мая

Andrewxyz

Просто красавцы швейцарцы. Красиво расписали фиников во втором периоде.

23:33 17 мая

За Арсеналий с децтва!))

Ахо-хо Ахо-хо Ахо-хо!)) Испужались реванша с кленовыми?)) Не зря вас кэнаки называли трусами!)) Ждём суперполуфинал Канада-Швейцария!)

23:31 17 мая

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