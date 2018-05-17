Швейцария обыграла Финляндию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Швейцарии обыграла команду Финляндии (3:2) в 1/4 финала чемпионата мира.

В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Йоэль Вермин и Грегори Хофман. У финнов шайбы забрасывали Маркус Нутиваара и Микко Рантонен.

В полуфинале швейцарцы сыграют со сборной Канады, ранее обыгравшей команду России (5:4 ОТ).

Чемпионат мира

1/4 финала

Финляндия - Швейцария - 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Нутиваара - 3 (Койвисто, Рантанен), 7:01 - 1:0. Корви - 4 (Фиала, Нидеррайтер), 29:13 - 1:1. Вермин - 3 (Майер), 32:32 - 1:2. Хофманн - 3 (Мозер, Фора), 33:08 - 1:3. Рантанен - 5 (бол., Савинайнен, Ахо), 48:20 - 2:3.

Вратари: Сятери (58:31) - Дженони.

Штраф: 0 - 8.

Броски: 34 (13+10+11) - 27 (6+14+7).

Судьи: Ержабек, Рено.

17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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