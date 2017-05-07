Штефан Майр: "Не понравилось, как Россия праздновала голы. Соперника надо уважать"

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр после поражения во втором матче чемпионата мира по хоккею-2017 от России (1:10) похвалил своих игроков за самоотдачу. Наставник критично отозвался о том, как эмоционально соперник праздновал заброшенные шайбы, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

– Знали, что матч будет тяжелым, – сказал Майр. – Особенно учитывая то, как мало у нас было времени на восстановление после вчерашней встречи со Словакией (менее 18 часов. – Прим. "СЭ"). Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали. А потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве.

В третьем периоде бензин у нас совсем закончился. И мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ. Да, мы просели в концовке. Но смысла ложиться костьми и не было. Через два дня у нас будет следующий матч, только его мы и держим в уме.

Трансляция матча Италия – Россия