Чемпионат мира

16:22 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Штефан Майр: "Не понравилось, как Россия праздновала голы. Соперника надо уважать"

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Главный тренер сборной Италии Штефан Майр после поражения во втором матче чемпионата мира по хоккею-2017 от России (1:10) похвалил своих игроков за самоотдачу. Наставник критично отозвался о том, как эмоционально соперник праздновал заброшенные шайбы, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

 
Сегодня. Кельн. Италия - Россия - 1:10. Артемий ПАНАРИН (№72) и Евгений ДАДОНОВ.Римские каникулы. Ключевые моменты матча Россия - Италия

– Знали, что матч будет тяжелым, – сказал Майр. – Особенно учитывая то, как мало у нас было времени на восстановление после вчерашней встречи со Словакией (менее 18 часов. – Прим. "СЭ"). Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали. А потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве.

В третьем периоде бензин у нас совсем закончился. И мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ. Да, мы просели в концовке. Но смысла ложиться костьми и не было. Через два дня у нас будет следующий матч, только его мы и держим в уме.

Трансляция матча Италия – Россия

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КОММЕНТАРИИ (12)
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aech_63

Неконцептуально как-то праздновали, неталерантно. Не по-европейски как-то радовались, не взасос.

17:23

Алый Дракон

RusSuck, чмока - не прячься под другим ником, тебя даже под метровым слоем земли все узнают ))

17:13

краснобелов-спартаков

Смотря как праздновала. Для себя или для Италии. Вопрос, думаю, исчерпан.

17:11

RusSuck

Командочка, которая позорно сбежала как побитая собака во время исполнения канадского гимна, не знает, что такое уважение соперника.))

16:55

fullerist

Уважение надо заслужить...

16:49

werder63

Надо срочно ввести санкции за недемократическое празднование голов и за нарушение прав европейских хоккеистов на минимальное поражение!))

16:49

Doberm@n

Вот именно, что за бред? Какая связь между эмоциями и уважением??

16:41

gibson

Что за бред? Голы уже праздновать нельзя? Тем более ничего особенного там не было. Довольно сдержано реагировали.

16:36

Русский

Что за бредятина? А как надо праздновать голы?

16:36

alex-ls

а за что уважать таких чмырей?

16:34

цска 19781978

Ну иди помолись,чтобы следующие соперники ,когда вам в пихнут,то сразу бы извинялись

16:33

efan ekoku

Голышак это всё придумал.

16:29