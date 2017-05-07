Штефан Майр: "Не понравилось, как Россия праздновала голы. Соперника надо уважать"

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр после поражения во втором матче чемпионата мира по хоккею-2017 от России (1:10) похвалил своих игроков за самоотдачу. Наставник критично отозвался о том, как эмоционально соперник праздновал заброшенные шайбы, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.
– Знали, что матч будет тяжелым, – сказал Майр. – Особенно учитывая то, как мало у нас было времени на восстановление после вчерашней встречи со Словакией (менее 18 часов. – Прим. "СЭ"). Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали. А потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве.
В третьем периоде бензин у нас совсем закончился. И мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ. Да, мы просели в концовке. Но смысла ложиться костьми и не было. Через два дня у нас будет следующий матч, только его мы и держим в уме.
aech_63
Неконцептуально как-то праздновали, неталерантно. Не по-европейски как-то радовались, не взасос.
17:23
Алый Дракон
RusSuck, чмока - не прячься под другим ником, тебя даже под метровым слоем земли все узнают ))
17:13
краснобелов-спартаков
Смотря как праздновала. Для себя или для Италии. Вопрос, думаю, исчерпан.
17:11
RusSuck
Командочка, которая позорно сбежала как побитая собака во время исполнения канадского гимна, не знает, что такое уважение соперника.))
16:55
fullerist
Уважение надо заслужить...
16:49
werder63
Надо срочно ввести санкции за недемократическое празднование голов и за нарушение прав европейских хоккеистов на минимальное поражение!))
16:49
Doberm@n
Вот именно, что за бред? Какая связь между эмоциями и уважением??
16:41
gibson
Что за бред? Голы уже праздновать нельзя? Тем более ничего особенного там не было. Довольно сдержано реагировали.
16:36
Русский
Что за бредятина? А как надо праздновать голы?
16:36
alex-ls
а за что уважать таких чмырей?
16:34
цска 19781978
Ну иди помолись,чтобы следующие соперники ,когда вам в пихнут,то сразу бы извинялись
16:33
efan ekoku
Голышак это всё придумал.
16:29