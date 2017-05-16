Сборная России проиграла США и заняла второе место в группе на ЧМ-2017

Сборная России в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 уступила США. Для команды Олега Знарка это первое поражение на турнире, россияне заняли второе место в группе А.

Россияне трижды вели в счете: отличились Никита Гусев (дубль) и Антон Белов.

В 1/4 финала (четверг, 18 мая) Россия, скорее всего, сыграет против Чехии, если в матче группы В Финляндия не обыграет Канаду в основное время - место проведения встречи определится после игры Германии и Латвии: если хозяева группы А немцы выйдут в плей-офф, то Россия будет играть свой четвертьфинал в Париже.

Чемпионат мира

Группа А

РОССИЯ – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Гусев - 3 (Киселевич), 12:29 - 1:0. Хэйс - 1 (бол., Нельсон, Келлер), 21:00 - 1:1. Белов - 2 (Плотников, Андронов), 27:33 - 2:1. Ларкин - 2 (Нельсон), 32:18 - 2:2. Гусев - 4 (бол., Шипачев, Дадонов), 36:15 - 3:2. Хэйс - 2 (Годро, Бьюгстад), 37:43 - 3:3. Ли - 5 (бол., Годро, Айкел), 52:57 - 3:4. Нельсон - 4 (п.в., Ларкин), 59:38 - 3:5.

Вратари: Василевский (58:42 - 59:38) - Ховард.

Штраф: 16 - 8.

Броски: 19 (3+11+5) - 35 (16+13+6).

Судьи: Салонен, Штрикер.

16 мая. Кельн. LANXESS arena. 18756 зрителей.

Трансляция матча Россия – США