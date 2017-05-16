Чемпионат мира

19:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России проиграла США и заняла второе место в группе на ЧМ-2017

Сегодня. Кельн. Россия - США - 3:5. Американцы нанесли россиянам первое поражение на ЧМ-2017. Фото REUTERS
Сегодня. Кельн. Россия - США - 3:5. Американцы нанесли россиянам первое поражение на ЧМ-2017. Фото REUTERS
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Сборная России в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 уступила США. Для команды Олега Знарка это первое поражение на турнире, россияне заняли второе место в группе А.

Россияне трижды вели в счете: отличились Никита Гусев (дубль) и Антон Белов.

В 1/4 финала (четверг, 18 мая) Россия, скорее всего, сыграет против Чехии, если в матче группы В Финляндия не обыграет Канаду в основное время - место проведения встречи определится после игры Германии и Латвии: если хозяева группы А немцы выйдут в плей-офф, то Россия будет играть свой четвертьфинал в Париже. 

Чемпионат мира

Группа А

РОССИЯ – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Гусев - 3 (Киселевич), 12:29 - 1:0. Хэйс - 1 (бол., Нельсон, Келлер), 21:00 - 1:1. Белов - 2 (Плотников, Андронов), 27:33 - 2:1. Ларкин - 2 (Нельсон), 32:18 - 2:2. Гусев - 4 (бол., Шипачев, Дадонов), 36:15 - 3:2. Хэйс - 2 (Годро, Бьюгстад), 37:43 - 3:3. Ли - 5 (бол., Годро, Айкел), 52:57 - 3:4. Нельсон - 4 (п.в., Ларкин), 59:38 - 3:5.

Вратари: Василевский (58:42 - 59:38) - Ховард.

Штраф: 16 - 8.

Броски: 19 (3+11+5) - 35 (16+13+6).

Судьи: Салонен, Штрикер.

16 мая. Кельн. LANXESS arena. 18756 зрителей.

Трансляция матча Россия – США

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (67)
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basta137

alur66 что уж так минорно все. Второй период был классный хоккей, пиндосы головы прятали куда могли, ну и повезло сильно, 2 гола на дурачка забили, надо поработать над защитой, внушение Кузе сделать чтоб о команде думал побольше и настраиваться на чехов. Уверен способны прани выиграть у Канады и взять золото!!!!

19:44

KhSL

Наплевать и забыть... Когда проиграли канадцы, то комментарии спокойные - злее будут. Наши проиграли, - и диванные аналитики и просто недоброжелатели забились в истерике. Какая разница, - с финнами или чехами играть в 1/4...

19:43

Yevgeniy

Сегодня праздник у девчат(диванных экспертов)...сегооодня будут танцы!!!!Шурыгину с собой еще сюда возьмите)))

19:42

kuzna

Финляндия не ожидавшая такого подвоха от России, сейчас героически обыграют Канаду и все таки выйдут на нашу сборную ))))

19:42

SSNA7

Так-то не забывайте, что 20 часов назад ещё матч был, в отличие от американцев. Неудивительно, что к 3-му периоду подсели...

19:42

Sergey_msk

Согласен! Америка команда без имени и звать их никак, тем обиднее проиграть пустому месту.

19:42

redgy

кузнецов красавчик, катается кругами, наслаждается в отпуске)) в принципе ожидаемо от наших суперзвезд покорителей италий, удивил только боец кучеров... звено телегина - лучшее, как обычно!

19:41

NF

сабзеро ---------- Нет, не весь период. Последние пару минут. Давно так на эмоции не пробирало. Но Знарок и Ко могут, на это ума хватает у них...

19:41

механик39

Опять не смогли встать с колен .

19:41

HarryAngel

проиграли без Ледогостера

19:41

RusSuck

По броскам 35-19, полный декласс!))

19:41

xStream

Собственно амеры были никакие, т.е. команда средней руки, но наши отмочили конечно(( Столько ошибок...кого там было пугаться-то у соперников, одни ноунеймы.

19:40

Уралмашевец

...Все было хорошо, пока не появился Нава... Кузнецов!

19:40

Sergey_msk

И, конечно, всю эту пакость заокеанскую судья здорово тащил за уши на первое место.

19:40

serzheo

,

19:40

alur66

Второй серьезный матч-и опять ни о чем-полный разлад на фоне отличных американцев. Со шведами отскочили случайно-теперь получили по соплям хорошенько. Красная машина-красная машина-визг ни о чем. Ну если только о жигулях речь. Это не итальянцев громить. Готовиться надо было серьезно. Еще раз матч показал-КХЛ- не лига а полное дерьмо. Как были североамериканцы в разы лучше всех-так и остались-и таких сборных они десять пришлют. А мы лучших собираем и показываем хоккей без ума и без фантазии. Привыкли играть без сопроивления-вот и получаем.

19:39

TSN82

Что случилось в третьем периоде, неужели силушек не хватило, не успели восстановиться? Кузнецов как засланный казачок, защитники похоже в паб бегали когда нам банки укладывали!!!

19:39

serzheo

Что такое не везет и как с этим бороться. Янки не разу не сильнее, 1/4 - их предел. Ну и судейка конечно... Нормально все будет.

19:39

torpedon_

Один негатив в комментариях. А я считаю, что поражение , именно то , что нужно сейчас. Американцы показали, что 7 сборных сейчас равны, так де и Канада не сильнее нас и не сильнее тех же американцев. Трофей может завоевать и Финляндия, которая, уверен, выиграет в 1/4 у этих американцев. Теперь с чехами будем биться. Шансы 50 на 50 , не более и не менее.

19:39

SSNA7

.

19:39

SSNA7

Ulan3_________Шведов в расчёт не берёшь, болезный? Проиграли 1 матч из семи, уже похоронки пишут...Ну что за болелы-то. 6 матчей облизывают и елей льют, после седьмого всех пинком под зад из сборной...

19:39

Футбольные лыжи

у чмоки праздник, хоть какая то радость после отключения одноклассников и вк)

19:39

Дон_Румата

А что произошло в третьем периоде? Почему скорости так упали? У кого есть мысли на этот счёт, благородные доны?

19:39

RusSuck

Знарок, убирайся!))

19:39

tit2508_

рад,очень рад.команда 1-2х игроков,их нет и игры нет.

19:38

bor_bor

Ха-ха, Знарок! То ли еще будет...

19:38

Уралмашевец

Кстати, соглашусь, что шведы стали намного сильнее после приезда Лундквиста и Бэкстрема. Так что не факт, что нам еще не повезло с Канадой. В полуфинал может и выйдем, а вот там - все.

19:38

Ferdinand2011

Дифирамбы напели Знарку и Ко раньше времени .. А по делу с таким звездным составом могут только молодых словаков шпинать. Это как в "Барбоскиных" что нам тренироваться я и так чемпион среди третьеклассников ,так и тут. 1/4 потолок для Знарка (как обычно в конце судей матом крыл ,даже проиграть достойно не может!!!)

19:37

zema1905

Пока не было Кузнецова играли хорошо

19:37

Mr. Hockey

Судейство то нормальное,если клюшка выпала после удара,должен удалять,но у американцев почему-то она вообще в руках не держаллась,как-будто они не в нхл играют(где таких ударов сотню за матч),а в молодёжной лиге.

19:37