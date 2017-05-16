Сборная России проиграла США и заняла второе место в группе на ЧМ-2017

Сборная России в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 уступила США. Для команды Олега Знарка это первое поражение на турнире, россияне заняли второе место в группе А.
Россияне трижды вели в счете: отличились Никита Гусев (дубль) и Антон Белов.
В 1/4 финала (четверг, 18 мая) Россия, скорее всего, сыграет против Чехии, если в матче группы В Финляндия не обыграет Канаду в основное время - место проведения встречи определится после игры Германии и Латвии: если хозяева группы А немцы выйдут в плей-офф, то Россия будет играть свой четвертьфинал в Париже.
Чемпионат мира
Группа А
РОССИЯ – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы: Гусев - 3 (Киселевич), 12:29 - 1:0. Хэйс - 1 (бол., Нельсон, Келлер), 21:00 - 1:1. Белов - 2 (Плотников, Андронов), 27:33 - 2:1. Ларкин - 2 (Нельсон), 32:18 - 2:2. Гусев - 4 (бол., Шипачев, Дадонов), 36:15 - 3:2. Хэйс - 2 (Годро, Бьюгстад), 37:43 - 3:3. Ли - 5 (бол., Годро, Айкел), 52:57 - 3:4. Нельсон - 4 (п.в., Ларкин), 59:38 - 3:5.
Вратари: Василевский (58:42 - 59:38) - Ховард.
Штраф: 16 - 8.
Броски: 19 (3+11+5) - 35 (16+13+6).
Судьи: Салонен, Штрикер.
16 мая. Кельн. LANXESS arena. 18756 зрителей.
basta137
alur66 что уж так минорно все. Второй период был классный хоккей, пиндосы головы прятали куда могли, ну и повезло сильно, 2 гола на дурачка забили, надо поработать над защитой, внушение Кузе сделать чтоб о команде думал побольше и настраиваться на чехов. Уверен способны прани выиграть у Канады и взять золото!!!!
19:44
KhSL
Наплевать и забыть... Когда проиграли канадцы, то комментарии спокойные - злее будут. Наши проиграли, - и диванные аналитики и просто недоброжелатели забились в истерике. Какая разница, - с финнами или чехами играть в 1/4...
19:43
Yevgeniy
Сегодня праздник у девчат(диванных экспертов)...сегооодня будут танцы!!!!Шурыгину с собой еще сюда возьмите)))
19:42
kuzna
Финляндия не ожидавшая такого подвоха от России, сейчас героически обыграют Канаду и все таки выйдут на нашу сборную ))))
19:42
SSNA7
Так-то не забывайте, что 20 часов назад ещё матч был, в отличие от американцев. Неудивительно, что к 3-му периоду подсели...
19:42
Sergey_msk
Согласен! Америка команда без имени и звать их никак, тем обиднее проиграть пустому месту.
19:42
redgy
кузнецов красавчик, катается кругами, наслаждается в отпуске)) в принципе ожидаемо от наших суперзвезд покорителей италий, удивил только боец кучеров... звено телегина - лучшее, как обычно!
19:41
NF
сабзеро ---------- Нет, не весь период. Последние пару минут. Давно так на эмоции не пробирало. Но Знарок и Ко могут, на это ума хватает у них...
19:41
механик39
Опять не смогли встать с колен .
19:41
HarryAngel
проиграли без Ледогостера
19:41
RusSuck
По броскам 35-19, полный декласс!))
19:41
xStream
Собственно амеры были никакие, т.е. команда средней руки, но наши отмочили конечно(( Столько ошибок...кого там было пугаться-то у соперников, одни ноунеймы.
19:40
Уралмашевец
...Все было хорошо, пока не появился Нава... Кузнецов!
19:40
Sergey_msk
И, конечно, всю эту пакость заокеанскую судья здорово тащил за уши на первое место.
19:40
serzheo
,
19:40
alur66
Второй серьезный матч-и опять ни о чем-полный разлад на фоне отличных американцев. Со шведами отскочили случайно-теперь получили по соплям хорошенько. Красная машина-красная машина-визг ни о чем. Ну если только о жигулях речь. Это не итальянцев громить. Готовиться надо было серьезно. Еще раз матч показал-КХЛ- не лига а полное дерьмо. Как были североамериканцы в разы лучше всех-так и остались-и таких сборных они десять пришлют. А мы лучших собираем и показываем хоккей без ума и без фантазии. Привыкли играть без сопроивления-вот и получаем.
19:39
TSN82
Что случилось в третьем периоде, неужели силушек не хватило, не успели восстановиться? Кузнецов как засланный казачок, защитники похоже в паб бегали когда нам банки укладывали!!!
19:39
serzheo
Что такое не везет и как с этим бороться. Янки не разу не сильнее, 1/4 - их предел. Ну и судейка конечно... Нормально все будет.
19:39
torpedon_
Один негатив в комментариях. А я считаю, что поражение , именно то , что нужно сейчас. Американцы показали, что 7 сборных сейчас равны, так де и Канада не сильнее нас и не сильнее тех же американцев. Трофей может завоевать и Финляндия, которая, уверен, выиграет в 1/4 у этих американцев. Теперь с чехами будем биться. Шансы 50 на 50 , не более и не менее.
19:39
SSNA7
.
19:39
SSNA7
Ulan3_________Шведов в расчёт не берёшь, болезный? Проиграли 1 матч из семи, уже похоронки пишут...Ну что за болелы-то. 6 матчей облизывают и елей льют, после седьмого всех пинком под зад из сборной...
19:39
Футбольные лыжи
у чмоки праздник, хоть какая то радость после отключения одноклассников и вк)
19:39
Дон_Румата
А что произошло в третьем периоде? Почему скорости так упали? У кого есть мысли на этот счёт, благородные доны?
19:39
RusSuck
Знарок, убирайся!))
19:39
tit2508_
рад,очень рад.команда 1-2х игроков,их нет и игры нет.
19:38
bor_bor
Ха-ха, Знарок! То ли еще будет...
19:38
Уралмашевец
Кстати, соглашусь, что шведы стали намного сильнее после приезда Лундквиста и Бэкстрема. Так что не факт, что нам еще не повезло с Канадой. В полуфинал может и выйдем, а вот там - все.
19:38
Ferdinand2011
Дифирамбы напели Знарку и Ко раньше времени .. А по делу с таким звездным составом могут только молодых словаков шпинать. Это как в "Барбоскиных" что нам тренироваться я и так чемпион среди третьеклассников ,так и тут. 1/4 потолок для Знарка (как обычно в конце судей матом крыл ,даже проиграть достойно не может!!!)
19:37
zema1905
Пока не было Кузнецова играли хорошо
19:37
Mr. Hockey
Судейство то нормальное,если клюшка выпала после удара,должен удалять,но у американцев почему-то она вообще в руках не держаллась,как-будто они не в нхл играют(где таких ударов сотню за матч),а в молодёжной лиге.
19:37