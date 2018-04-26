Рашит Давыдов: "Гарипова будем вызывать в будущем, но сейчас цейтнот"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов объяснил причину невызова в национальную команду действующего обладателя Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Эмиля Гарипова. В настоящее время в расположении сборной находятся Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Игорь Шестеркин (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо" М).

– Эмиль – молодец. Он здорово сыграл финальную серию, – отметил Давыдов. – Он сумел мобилизоваться, сфокусироваться на самом важном и дать результат. Но это было только в конце. Гарипов пока не имеет опыта игры за сборную на международном уровне. Хотя бы на Евротуре. И неправильно сейчас кидаться из крайности в крайность. До чемпионата мира осталось три игры и они нужны тем, кто будет играть в Дании.

Если бы у нас был месяц на подготовку, то мы бы его вызвали, дали бы сыграть и дали втянуться. Но сейчас цейтнот. Но в дальнейшем мы собираемся его вызывать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.