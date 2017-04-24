Радулов и Зайцев не примут участие в чемпионате мира

Защитник "Торонто" Никита Зайцев и нападающий "Монреаля" Александр Радулов не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции. Глава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов отметил, что у игрока "Мэйпл Ливз" имеются проблемы со здоровьем.

– Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму – сотрясение мозга, – сказал Жамнов. – Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. "Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды.

Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом. (Марат САФИН)