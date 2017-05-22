Панарин - лучший бомбардир чемпионата мира-2017

Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2017. На его счету 17 (4+13) очков в 9 матчах. На втором месте расположился еще один форвард сборной России Никита Кучеров (15 (7+8) очков в 10 матчах).

Далее идут нападающий сборной России Никита Гусев (14 (7+7) очков), форвард сборной Швеции Вильям Нюландер (14 (7+7) очков) и нападающий сборной Канады Натан Маккиннон (14 (6+8) очков).