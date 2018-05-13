Никита Гусев: "В первом периоде швейцарцы встали на своей синей линии, поэтому было непросто войти в зону"

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу над сборной Швейцарии (4:3) в матче группового этапа чемпионата мира. По мнению Гусева, в первом периоде его команде было непросто со входом в зону.

- В первом периоде были проблемы с входом в зону.

- Соперник откатился, встал на своей синей линии, поэтому поначалу было тяжело войти в зону.

- Вместе с защитниками наигрывали подключения на тренировках?

- Я Никите Нестерову часто так скидываю под бросок. Был конец второго периода, надо ему было решать. Я видел, что он открылся. Когда мы вышли на смену, то видели, что до конца периода осталось секунд 20, поэтому и понимал перед пасом на Нестерова сколько у нас было времени.

- Были сомнения, что вас могут не заявить на турнир?

- Мне главное было поправить свое здоровье, а дальше как тренеры решат. Сейчас со здоровьем у меня все хорошо. (Игорь ЕРОНКО)



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