Мозякин пропускает тренировку сборной России, Капризов - на льду

Нападающий сборной России Сергей Мозякин пропускает тренировку национальной команды, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

Ранее сообщалось, что форвард, получивший повреждение в матче группового турнира чемпионата мира с Германией (6:3), не примет участие в следующей игре против Словакии.

Нападающий Артемий Панарин проводит занятие в тренажерном зале. Форвард Кирилл Капризов занимается на льду. Он работает в одной тройке с Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым.

Сборная России занимается в следующих сочетаниях:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

Синие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Богдан Киселевич, Владислав Гавриков.

Красные: Кирилл Капризов, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Иван Проворов, Андрей Миронов.

Зеленые: Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Виктор Антипин, Антон Белов.

Белые: Роман Любимов, Владимир Ткачев, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Артем Зуб.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет завтра против Словакии, начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.