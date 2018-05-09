Мартин Бродер : "Власик сможет сыграть за сборную Канады уже в субботу против финнов"

Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродер рассказал в интервью "СЭ", что защитник "Сан-Хосе" Марк-Эдуард Власик прибудет в расположение национальной команды в пятницу. Уже в субботу игрок сможет сыграть против финнов в пятом матче на чемпионате мира.

- К вам присоединится Марк-Эдуард Власик. Будет ли кто-то еще?

- Пока нет. Нас вполне устраивает и нынешний состав. Власик приедет в пятницу. И уже в субботу может сыграть против финнов.

- Вы приехали в Копенгаген посмотреть на другие команды?

- Заодно. У нас выходные. Так что можно было позволить себе потратить несколько часов на то, чтобы добраться сюда из Хернинга. Посмотреть, какие тут условия. Что нас ждет через неделю с небольшим. И посмотреть на другие команды.

- Где лучше – в Копенгагене или Хернинге?

- Копенгаген – крупный город. Хернинг – небольшой. Но там очень хорошо. Была проделана большая работа, чтобы всех все устраивало. Арена удобная, раздевалки тоже. Все в порядке. По условиям в Копенгагене пока не могу сказать. Завтра пройдемся по арене, все изучим, чтобы знать, чего в принципе ждать.

- Болельщиков в Копенгагене побольше, чем у вас Хернинге?

- На дневных матчах – да. Но на вечерних с посещаемостью порядок. Когда мы играли с США – арена была битком. Когда играли с Данией – точно так же битком. Да, с Кореей было маловато болельщиков. Но это же была чуть ли не утренняя игра. Так что мы не были удивлены. Нет, в Хернинге нормально все с болельщиками. Но в столице все же побольше. Атмосфера мне нравится. (Игорь ЕРОНКО)

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