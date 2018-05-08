Чемпионат мира

02:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Льюиса уволили из сборной Белоруссии после разгромного поражения от России

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Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис покинул свой пост. Его обязанности до окончания чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.

"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Белоруссии по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Белоруссии и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить команду должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", - говорится в сообщении пресс-службы ФХБ.

На старте турнира сборная Белоруссии уступила Швеции и Франции, а в понедельник проиграла России (0:6).

Дополнительная информация

http://hockey.by/news/news-federation/8115.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andyk82

опять Батька погорячился...

02:22

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