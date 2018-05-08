Льюиса уволили из сборной Белоруссии после разгромного поражения от России

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис покинул свой пост. Его обязанности до окончания чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.

"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Белоруссии по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Белоруссии и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить команду должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", - говорится в сообщении пресс-службы ФХБ.

На старте турнира сборная Белоруссии уступила Швеции и Франции, а в понедельник проиграла России (0:6).