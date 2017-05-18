Леонид Вайсфельд: "Финны допустили лишь одну ошибку за весь матч с США"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд посетил четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Финляндии (0:2). Он отметил, что приехал посмотреть на легионеров уфимской команды, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Планировал подъехать пораньше, – сказал Вайсфельд. – Не ожидал, что у меня будет шесть подписанных иностранцев в составе. Так бы вообще не поехал. Посмотрел на недавно перешедшего к нам Кемппайнена. Финны очень терпеливо сыграли. За весь матч увидел только одну грубую ошибку.

Трансляция матча США - Финляндия