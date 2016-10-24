Латвия рассчитывает провести ЧМ-2022

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что страна намерена провести чемпионат мира-2022. Латвия ранее принимала мировое первенство один раз - в 2006 году. Она также рассчитывала на ЧМ-2018, когда была подана совместная заявка с Данией, однако в результате страны отказались от объединенной заявки, и турнир пройдет в двух датских городах - Копенгагене и Хернинге.

- Ближайший год, в который Латвия может претендовать и надеется получить право проведения чемпионата мира по хоккею, - это 2022-й, - цитирует ТАСС Калвитиса. - Решение об этом будет принято через два года. На международной арене существует тенденция чемпионат делить, что логично, чтобы привлечь больше зрителей и больший интерес. Поэтому Латвия или вместе с кем-то, или отдельно будет претендовать на его проведение.

Я не знаю, что тогда произошло, почему Латвия и Дания пошли друг против друга на конгрессе, но мы не получили этот чемпионат, и он состоится в датском Копенгагене. Рига, к сожалению, была вычеркнута из списка.