Кузмак будет комментировать чемпионат мира на Первом канале

Комментатор Александр Кузмак подтвердил "СЭ" информацию о том, что он будет работать на Первом канале во время чемпионата мира-2017.
- Правда ли, что вы будете комментировать чемпионат мира вместо Гусева?
- Да, это правда, это не секрет, - сказал Кузмак.
Напомним, что международный турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Российская сборная выступит в группе А и сыграет с США, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.
Solid snake
ну теперь победим всех!
19:20
офицер82
не знаю кто такой кузмак, но это Победа!!!!!!!
18:55