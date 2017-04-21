Кузмак будет комментировать чемпионат мира на Первом канале

Комментатор Александр Кузмак подтвердил "СЭ" информацию о том, что он будет работать на Первом канале во время чемпионата мира-2017.

- Правда ли, что вы будете комментировать чемпионат мира вместо Гусева?

- Да, это правда, это не секрет, - сказал Кузмак.

Напомним, что международный турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Российская сборная выступит в группе А и сыграет с США, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.