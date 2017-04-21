Чемпионат мира

18:47 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Кузмак будет комментировать чемпионат мира на Первом канале

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Комментатор Александр Кузмак подтвердил "СЭ" информацию о том, что он будет работать на Первом канале во время чемпионата мира-2017.

- Правда ли, что вы будете комментировать чемпионат мира вместо Гусева?

- Да, это правда, это не секрет, - сказал Кузмак.

Напомним, что международный турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Российская сборная выступит в группе А и сыграет с США, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Solid snake

ну теперь победим всех!

19:20

офицер82

не знаю кто такой кузмак, но это Победа!!!!!!!

18:55