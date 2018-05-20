Крис Челиос: "Потерял 60 долларов - поставил на США в матче с Швецией"

Знаменитый американский защитник Крис Челиос - о полуфинале чемпионата мира Швеция - США (6:0).

- Сомневаюсь, что сейчас можно играть так же долго, как играл я. Конечно, мы видим Ягра, я слежу за ним и восхищаюсь им. Но сегодня хоккей стал более молодой игрой. Посмотрите на финалистов чемпионата мира - лишь нескольким там за 30, остальные моложе или сильно моложе.

Вчера я потерял 60 долларов, потому что поставил на США в матче со Швецией. Никто не мог предположить, что Швейцария окажется в финале. Предполагаю, что шведы выиграют золото, но буду болеть за швейцарцев.

Сказал Лидстрему, что шведы отскочили. Всего-то 0:6. Нет, наши ребята хорошо начали, но потом их задавили шведы. Очень сложно играть вторым номером против европейской команды. Это был плохой матч для США.

Конечно, мы будем рады и бронзе. Канадцы радовались третьему месту на Олимпиаде. Все-таки взгляды на бронзовые медали за последние годы поменялись.

Шведы просто потрясающе выглядят на этом чемпионате мира. В первую очередь в плане жесткости, "физики" и объема движения. Это было видно в полуфинале, где американцы порой не успевали за соперником. Эта сборная Швеция – одна из сильнейших европейских команд, что я видел. (Игорь ЕРОНКО)

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