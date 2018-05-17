Чемпионат мира

19:50 | Хоккей — Чемпионат мира

Кошечкин, Андронов и Дацюк - лучшие игроки России на ЧМ-2018

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Стали известны лучшие игроки сборной России на чемпионате мира 2018 года. Ими стали вратарь Василий Кошечкин, нападающие Сергей Андронов и Павел Дацюк. Напомним, сегодня подопечные Ильи Воробьева в четвертьфинале чемпионата мира проиграли Канаде в овертайме со счетом 4:5.

Трансляция матча Россия – Канада //
Все о чемпионате мира по хоккею 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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fifa_guru

Кошечкин... мда..

21:06

hant64

Андронов попал в лучшие за два удаления в четвертьфинале, реализованных канадцами? По удалениям он лучший, безусловно. Про Кошечкина вообще сказать нечего, кроме одного - дыра.

20:37

foreverCSKAforever

Кошечкин? А где он был в сегодняшнем четвертьфинале?

20:23

ВеликийПашаБуре

Лучший игрок сборной - Барабанов. №94. Лучший. Однозначно.

20:13

nailsh78

худшие : нестеров капризов гусев

20:05

redgy

ухахаха)))

20:01

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