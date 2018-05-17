Кошечкин, Андронов и Дацюк - лучшие игроки России на ЧМ-2018

Стали известны лучшие игроки сборной России на чемпионате мира 2018 года. Ими стали вратарь Василий Кошечкин, нападающие Сергей Андронов и Павел Дацюк. Напомним, сегодня подопечные Ильи Воробьева в четвертьфинале чемпионата мира проиграли Канаде в овертайме со счетом 4:5.
Трансляция матча Россия – Канада //
Все о чемпионате мира по хоккею
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Павел Дацюк
- Сергей Андронов
- Сборная Канады (Хоккей)
- Илья Воробьев
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fifa_guru
Кошечкин... мда..
21:06
hant64
Андронов попал в лучшие за два удаления в четвертьфинале, реализованных канадцами? По удалениям он лучший, безусловно. Про Кошечкина вообще сказать нечего, кроме одного - дыра.
20:37
foreverCSKAforever
Кошечкин? А где он был в сегодняшнем четвертьфинале?
20:23
ВеликийПашаБуре
Лучший игрок сборной - Барабанов. №94. Лучший. Однозначно.
20:13
nailsh78
худшие : нестеров капризов гусев
20:05
redgy
ухахаха)))
20:01