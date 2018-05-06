Илья Воробьев: "Тройка Дацюка получает удовольствие. Мне нравится"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после двух разгромов над Францией и Австрией (по 7:0) на чемпионате мира в Дании рассказал о мотивации игроков своей команды.

– Как удается заставлять игроков не бросать играть после 3:0.

– Пока удается. Будем надеяться, что и дальше будет удаваться. Дальше-то будет сложнее. Но ребята молодцы. Играют с огоньком.

– В большинстве почему-то не получилось. Хотя ожидалось, что сейчас порвете.

– Ожидалось. Мы работали, смотрели видео. Они в меньшинстве немножко по-другому играют, не как французы. Ничего страшного.

– Вам не показалось, что австрийцам не очень этот матч был нужен? Они даже вратаря второго поставили.

– Вы вчера видели, сколько их первый вратарь отбил?

– 38.

– Если б не он, совершенно другая была бы картина. И любой здравомыслящий тренер поставил бы другого вратаря.

– Вы не просили первую тройку Дадонов – Дацюк – Капризов играть в каких-то моментах попроще?

– Нет. Почему?

– На пустые ворота выводили, вместо того чтобы бросать.

– Пока это можно делать. В этих играх.

– В дальнейшем будете просить?

– В дальнейшем будем смотреть, как это будет. Получают пока ребята удовольствие. Вам не нравится? Мне нравится.

– "Тампа" 3-1 ведет, "Вашингтон" повел 3-2. Может, пора уже закрыть вопрос об энхаэловцах?

– У нас здесь есть состав. А потом уже будем смотреть.

– Но вы все равно пока не собираетесь заявлять Бывальцева, Сошникова и Береглазова.

– Мы думаем. У нас бурные обсуждения. (Игорь ЕРОНКО)

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