Илья Воробьев: "Тройка Дацюка получает удовольствие. Мне нравится"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после двух разгромов над Францией и Австрией (по 7:0) на чемпионате мира в Дании рассказал о мотивации игроков своей команды.
– Как удается заставлять игроков не бросать играть после 3:0.
– Пока удается. Будем надеяться, что и дальше будет удаваться. Дальше-то будет сложнее. Но ребята молодцы. Играют с огоньком.
– В большинстве почему-то не получилось. Хотя ожидалось, что сейчас порвете.
– Ожидалось. Мы работали, смотрели видео. Они в меньшинстве немножко по-другому играют, не как французы. Ничего страшного.
– Вам не показалось, что австрийцам не очень этот матч был нужен? Они даже вратаря второго поставили.
– Вы вчера видели, сколько их первый вратарь отбил?
– 38.
– Если б не он, совершенно другая была бы картина. И любой здравомыслящий тренер поставил бы другого вратаря.
– Вы не просили первую тройку Дадонов – Дацюк – Капризов играть в каких-то моментах попроще?
– Нет. Почему?
– На пустые ворота выводили, вместо того чтобы бросать.
– Пока это можно делать. В этих играх.
– В дальнейшем будете просить?
– В дальнейшем будем смотреть, как это будет. Получают пока ребята удовольствие. Вам не нравится? Мне нравится.
– "Тампа" 3-1 ведет, "Вашингтон" повел 3-2. Может, пора уже закрыть вопрос об энхаэловцах?
– У нас здесь есть состав. А потом уже будем смотреть.
– Но вы все равно пока не собираетесь заявлять Бывальцева, Сошникова и Береглазова.
– Мы думаем. У нас бурные обсуждения. (Игорь ЕРОНКО)