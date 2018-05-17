Чемпионат мира

20:33 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Решение судей в овертайме было слабым. Я разочарован"

3

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира (4:5 ОТ).

 - Хорошая игра, решающим фактором в которой стало большинство, - сказал тренер. -  Решение судей в овертайме было слабым. Я разочарован. (Игорь ЕРОНКО)

Все о чемпионате мира по хоккею

 

 

Опрос

Удаление Капризова в овертайме четвертьфинала ЧМ Россия - Канада - это...
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

3
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lav5002

БОГ весь матч спасал нашу сборную, а в конце убил таки руками судьи-убийцы

21:01

DG (new))

Жалею только, что Асташенко (вечный покой) слабо так тебя бортанул на "Даугаве" и тебя все-таки отодрали со льда... а сложись все "трагичнее", то не мучилась бы Россия на этом ЧМ

20:49

Сужу Кубок как могу

И я. Тобой (

20:38

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!