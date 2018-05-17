Илья Воробьев: "Решение судей в овертайме было слабым. Я разочарован"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира (4:5 ОТ).
- Хорошая игра, решающим фактором в которой стало большинство, - сказал тренер. - Решение судей в овертайме было слабым. Я разочарован. (Игорь ЕРОНКО)
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Lav5002
БОГ весь матч спасал нашу сборную, а в конце убил таки руками судьи-убийцы
21:01
DG (new))
Жалею только, что Асташенко (вечный покой) слабо так тебя бортанул на "Даугаве" и тебя все-таки отодрали со льда... а сложись все "трагичнее", то не мучилась бы Россия на этом ЧМ
20:49
Сужу Кубок как могу
И я. Тобой (
20:38