Харийс Витолиньш: "Трудно сказать, в какой форме сейчас Капризов"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что на чемпионате мира по хоккею-2017 все игроки российской команды будут голодны до побед. Также специалист отметил, что пока не знает, в каком состоянии нападающий Кирилл Капризов, который пропустил сегодняшнюю тренировку сборной.

– Сборная в Германии почти как дома будет. Тут много русских живет, много болельщиков из России приедет. Это на что-то повлияет?

– Это всегда приятно, когда много болельщиков за тебя болеет, – сказал Витолиньш. – Ребятам приятно, а у нас много новичков в сборной в этом году. Они все голодные, все злые, хотят что-то доказать, и есть реальный шанс сыграть на чемпионате мира. Я думаю, это как-то должно на руку сыграть, тем более что еще и зрители свои. Это будет их еще подстегивать, давать уверенность.

– Как вам арена в Кельне?

– Немножко лед своеобразный. Колется. Но все в одинаковых условиях. По сравнению с тем, что было у нас в Москве – есть разница. И поляна, кажется, немного большевата. Надо привыкнуть. Хорошо, что у нас есть эти два дня.

– В какой форме Капризов находится?

– Трудно сказать. Он много пропустил из-за травмы, и это все равно сидит в подсознании. Было у него же сотрясение, на два месяца почти выпал. А эти ребята, которые прошли все сборы, они в такой же форме. Будем смотреть.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.